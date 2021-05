Taxistas de Castelo Branco distribuíram seis mil refeições ao domicílio

Os taxistas de Castelo Branco distribuíram gratuitamente cerca de seis mil refeições ao domicílio, no período entre 16 de Janeiro e 30 de Abril, no âmbito do programa de apoio à economia, anunciou nesta quarta-feira o município.

Em comunicado, a Câmara de Castelo Branco refere que a parceria estabelecida com a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) garantiu ainda o apoio a 46 taxistas para a divulgação da marca de Castelo “Bordar e Receber”.

“O apoio aos taxistas, criado pela Câmara Municipal de Castelo Branco, garantiu a entrega de cerca de seis mil refeições ao domicílio, entre 16 de Janeiro e 30 de Abril”, lê-se na nota.

A medida fez parte do programa “CasteloBrancoApoia”, que incluiu um conjunto de iniciativas com vista à mitigação dos efeitos causados pela propagação da pandemia covid-19.

“No total, a Câmara Municipal de Castelo Branco investiu mais de 117 mil euros. Além de apoiar os táxis através de uma parceria com a ANTRAL, beneficiou também 63 restaurantes”, refere a autarquia.

Esta iniciativa, que terminou no final de Abril, permitia realizar os pedidos nos restaurantes da cidade de Castelo Branco, que depois contactavam a central de táxis para levantamento e entrega das refeições no domicílio.

Todos os custos associados à distribuição foram suportados pela autarquia. Citado no documento, o presidente do município de Castelo Branco, José Augusto Alves, refere que está satisfeito com o sucesso desta medida.

“Teve uma forte adesão, desde o início. Estamos a falar de uma iniciativa que abrange os restaurantes e os taxistas, evitando que as pessoas saíssem de casa para receber as suas refeições”, conclui.