O regresso do comboio ao Vale da Teixeira marca a inversão no ciclo de encerramentos de linhas

A reabertura dos 46 quilómetros de via férrea entre a Guarda e Covilhã teve nesta terça-feira o seu acto inaugural, com uma viagem num comboio regional entre as duas cidades. Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO Carlos Cipriano.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.