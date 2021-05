Volkswagen abre caminho para uma mobilidade neutra

A intenção não é nova, tendo já a Volkswagen anunciado a sua intenção de atingir a descarbonização até 2050. Mas, agora, revelou alguns pormenores de como o pretende fazer. Na primeira convenção Way do Zero (Caminho do Zero, numa tradução livre), a marca alemã anunciou ainda um novo marco intermédio, com a redução de 40% das emissões de CO2 por veículo na Europa até 2030, tendo por base valores de referência de 2018.

Para tal, a marca pretende acelerar a transição para a mobilidade electrificada, sendo que a produção e o funcionamento dos automóveis eléctricos deverá ser tornada neutra em carbono. A isto junta-se a reciclagem sistemática das baterias de alta voltagem de veículos eléctricos antigos.

“Estamos a adoptar uma abordagem holística da descarbonização: desde a produção, passando pela vida útil, até à reciclagem”, disse o CEO da Volkswagen, Ralf Brandstätter, acrescentando que a empresa é a primeira “fabricante de automóveis a apoiar a expansão das energias renováveis a uma escala industrial”, referindo-se ao apoio à construção de parques eólicos e centrais solares até 2025. Os contratos para os primeiros projectos já foram assinados com a empresa de energia RWE e, na Alemanha, a Volkswagen está a apoiar a construção de uma central solar, em TrammGöthen, com uma capacidade total de 170 milhões de kilowatts/hora por ano. No entanto, no conjunto, “está previsto que todos os projectos gerem cerca de sete terawatts horas adicionais de electricidade verde até 2025.

O investimento, explica a marca em comunicado, tem por base a ideia de que “um factor chave para alcançar uma mobilidade neutra em carbono é ser capaz de carregar os veículos de forma consistente com a electricidade gerada inteiramente a partir de fontes renováveis”.

A quantidade de electricidade renovável a entrar na rede irá crescer, informa o emblema germânico, em paralelo com o número de veículos ID que para já, por cá, conta com dois membros: no ano passado, foi lançado o familiar compacto ID.3 e, recentemente, chegou o SUV ID.4.