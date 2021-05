Mazda reforça gama com tecnologia e equipamento

O mercado deverá levar dois anos a recuperar do impacte da pandemia, avalia a marca nipónica. Até lá, há lugar a melhorias técnicas e de equipamento nos SUV CX-30 e CX-5, no familiar Mazda3 e no roadster MX-5.

Não há novas gerações a estrear entre as novidades anunciadas para 2021, mas nem por isso a Mazda deixa de ter na manga uma série de trunfos para usar ao longo do ano. A aposta recai sobretudo nos SUV CX-30 e CX-5, ou não fosse este o tipo de carroçaria mais procurado, representando hoje cerca de 40% do mercado. Mas, ainda assim, o roadster MX-5 e o familiar Mazda3 não ficaram esquecidos. Já para 2022, é expectável um reforço nos segmentos em que marcam presença o utilitário Mazda2 e o topo de gama Mazda6. Transversal a todos, estará a visão da marca para o futuro, que passa pela electrificação de todos os seus veículos, até 2030, e o objectivo de alcançar a neutralidade carbónica, até 2050.

Para já, a principal aposta da Mazda parece ser o motor e-Skyactiv X, que, afiança o emblema, alia as vantagens dos blocos a gasolina às dos Diesel, e que traz este ano melhorias no consumo, com uma redução de 0,5 l/100 km, e nas emissões, com uma diminuição de 10 g/km. A par deste aumento de eficiência, é anunciado um melhorado desempenho, graças a um ligeiro aumento de potência (passa a debitar 186cv) e de binário (240 Nm às 4000rpm). A mecânica encontra-se disponível nos modelos Mazda3 (desde 33.430€) e CX-30 (desde 37.000€)​.

No caso do Mazda3, que se mantém disponível nas carroçarias hatchback e sedan e com mecânica a gasolina e-Skyactiv G (desde 28.515€), nas declinações de 122 e 150cv​, há ainda a sublinhar a simplificação de gama, assente em dois níveis de equipamento, Evolve e Excellence, aos quais se podem acrescentar pacotes de equipamento específico, o que permite multiplicar as opções de configuração.

Há também novidades no modelo CX-30 (desde 29.940€), que, além do motor e-Skyactiv X, inclui um reforço do equipamento de segurança, oferecido através do pack i-Activsense, o qual passa a integrar um sistema de monitorização do condutor – estas tecnologias estarão disponíveis para a versão de equipamento mais básica, Evolve, e mecânica 2.0 e-Skyactiv G de 150cv em campanha até fins de Junho.

Já o MX-5 (a partir de 29.080€), que tem um lugar muito próprio entre a gama da Mazda, introduz novas cores exteriores e acabamentos, além de mais tecnologia, incluindo conectividade sem fios para smartphones. Além disso, há duas edições exclusivas: a nova Special Edition (desde 37.170€), com jantes de liga leve de 16 ou 17’’ e capota em lona preta (ou Twin Tone Roof para as variantes RF, Retractable Fastback); e a comemorativa do 100º aniversário (desde 37.575€), que vem de 2020, com carroçaria em branco pérola e capota bordeaux, estando apenas disponível com o bloco 1.5 de 132cv.

Para o CX-5 (a partir de 33.275€) foi reservada uma nova edição especial, Homura, que, além de contar com uma cor exclusiva e detalhes únicos, passará a ser a proposta mais recheada de equipamento. O modelo traz ainda uma actualização da tecnologia Human Machine Interface (HMI), que inclui um novo ecrã central de 10,25’’ e que integra uma ainda mais abrangente gama de serviços, geridos a partir da mais recente geração do aplicação MyMazda. Entre as muitas funções, bloqueio remoto das portas e função de localização do veículo. Em termos de motorizações, além de anunciadas melhorias no sentido de reduzir consumo e emissões, 0 motor 2.2 Skyactiv-D de 184cv passa a estar disponível com tracção dianteira.

Texto editado por Carla B. Ribeiro