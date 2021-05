Há um Bordéus envelhecido no espaço. E depois de 440 dias em órbita pode valer quase um milhão

Uma garrafa de vinho, parte de uma leva de produção Bordéus que foi literalmente amadurecida em órbita terrestre durante 14 meses, está a ser posta à venda, em sessão privada, pela Christie's. A casa de leilões estima que a venda poderá chegar ao milhão de dólares, cerca de 834 mil euros.

A oferta sem precedentes da colheita do Petrus Vintage 2000, um tinto exclusivo de nível mundial produzido a partir de uvas Merlot da região vinícola de Pomerol, em Bordéus, foi anunciada em Londres esta terça-feira.

“Esta garrafa de Petrus 2000 marca um passo importante na busca do desenvolvimento e de uma maior compreensão da maturação do vinho”, disse Tim Triptree, director internacional do departamento de vinhos e bebidas espirituosas do leiloeiro.

Foto Christie's

A verba irá para a empresa privada europeia Space Cargo Unlimited, que lançou 12 garrafas de Petrus 2000 numa viagem à Estação Espacial Internacional em Novembro de 2019, parte de uma série de experiências em viticultura e microgravidade.

A empresa afirmou que esta missão, baptizada de WISE, assinalou o primeiro programa privado de investigação espacial do mundo.

As 12 garrafas de Petrus foram transportadas de volta à Terra a partir da Estação Espacial, em Janeiro deste ano, a bordo de uma cápsula de carga SpaceX, após terem passado quase 440 dias, ou cerca de 186 milhões de milhas (300 milhões de km), em órbita.

O vinho regressou a Bordéus, onde uma garrafa foi aberta para uma prova cega no Instituto das Ciências da Vinha e do Vinho por uma dúzia de especialistas, que o compararam com amostras controladas da mesma vindima Petrus que tinha ficado na Terra.

Foto Christie's

Os peritos, incluindo Jane Anson, especialista da revista de vinhos Decanter, relataram uma diferença subtil mas clara entre os dois.

“A partir da experiência anterior deste vinho, esta garrafa em particular parece mais amadurecida do que eu esperaria de uma garrafa de Petrus 2000 de 21 anos”, referiu Anson à Decanter.

“É belo e matizado, com taninos finos e uma energia sensorial”. Anson classificou ambas as amostras com 98 pontos.

A Christie's anunciou que estava a disponibilizar uma garrafa não aberta da colecção espacial para compra imediata através das suas vendas privadas, juntamente com uma garrafa correspondente do Petrus 2000 original que não saiu da Terra, além de um decantador, um conjunto de copos e... um saca-rolhas criado a partir de um meteorito.

A Decanter refere que a leiloeira confirmou que a oferta deveria atingir o valor de um milhão de dólares. O que seria um marco monumental, mesmo para os elevados padrões de um dos vinhos mais prestigiados do mundo.

Uma garrafa de Petrus 2000, nascido numa quinta de cerca de 11 hectares, que produz apenas cerca de 30 mil garrafas por ano, estaria à venda normalmente por valores em redor dos 4400 euros. Mas há excepções: em 2018, foi vendido um Petrus em leilão por 43 mil euros, segundo a plataforma de investimento vinícola Vinovest.