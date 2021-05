Porto é o município onde o preço das casas mais aumentou no final de 2020

Apesar de a pandemia estar instalada, o aumento do preço de vendas das casas continuou numa trajectória de crescimento e o último trimestre de 2020 não foi excepção. No quarto trimestre de 2020 (últimos três meses), o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi de 1188 euros (€) por metro quadrado (m2), o que representa uma taxa de variação homóloga de 7,8%, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). E entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, o município do Porto foi o que registou a maior taxa de variação homóloga com um crescimento de 21,2%. No caso do município de Lisboa, a variação homóloga no quarto trimestre foi nula.

De acordo com o INE, o preço mediano da habitação manteve-se acima do valor nacional nas regiões do Algarve (1771 €/m2), Área Metropolitana de Lisboa (1630 €/m2), Região Autónoma da Madeira (1322 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (1240 €/m2). A Área Metropolitana do Porto foi a região que registou o maior crescimento homólogo nos preços da habitação, +14,7%. O menor preço mediano de venda de alojamentos familiares verificou-se na região do Alto Alentejo (433 €/m2).

Na análise às cidades com mais de 100 mil habitantes (e há 24 cidades que caem neste escrutínio do INE), verifica-se que houve lugar a uma desaceleração dos preços em 16 municípios. Destes 16 municípios, seis pertenciam à Área Metropolitana de Lisboa e cinco à do Porto, podendo destacar-se a cidade de Almada, onde se verificou uma quebra de 10,8 pontos percentuais, e a Maia, com uma queda de 6,4 pontos percentuais, como os municípios com maiores quedas em cada área, respectivamente. A desaceleração mais expressiva dos preços foi em Leiria, com uma queda de 12,4 pontos percentuais.

Se a análise for feita em termos homólogos mas considerando os últimos 12 meses terminados no final de 2020, percebe-se que todas as cidades com mais de 100 mil habitantes registaram aumento dos preços. Para além do Porto, verificou-se uma variação expressiva em Vila Nova de Gaia (+13,8%), Funchal (+11,7%) e Amadora (+11,2%).

Lisboa, tal como em trimestres anteriores, voltou a registar um crescimento homólogo inferior ao nacional, verificando-se uma desaceleração do crescimento homólogo dos preços desde o quarto trimestre de 2018. Face ao terceiro trimestre de 2020, a taxa de variação homóloga diminuiu em quatro cidades: Lisboa (-1,3 pontos percentuais), que registou a maior diminuição, Amadora (-0,8 p.p.), Braga (-0,6 p.p.) e Coimbra (-0,4 p.p.).

No quarto trimestre de 2020, nas cidades de Lisboa, Porto, Funchal, Amadora, Coimbra e Vila Nova de Gaia, o preço de venda de alojamentos manteve-se acima do valor do país. Braga (1032 €/m2) foi a única cidade com mais de 100 mil habitantes que registou um preço inferior ao valor nacional, tal como em trimestres anteriores.