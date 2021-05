Novo Banco paga prémio de dois milhões por prejuízos de 1329 milhões

A gestão de António Ramalho terá um prémio de 1,86 milhões de euros num exercício em que registou um prejuízo de 1329 milhões de euros, o quarto consecutivo com perdas acima dos mil milhões de euros. Isso mesmo consta do relatório e contas publicado na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e representa uma repetição do que se verificou há um ano e que mereceu críticas generalizadas, inclusive do actual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

Este dado é divulgado na mesma semana em que o Tribunal de Contas entregou uma auditoria especialmente crítica ao acompanhamento que o Fundo de Resolução fez de todo o processo de venda do Novo Banco. E a poucos dias de ser aprovada uma nova injecção de dinheiros públicos, que deverá ficar algures entre os 430 milhões aprovados pelo Fundo e os quase 600 milhões solicitados por António Ramalho.

A atribuição da remuneração variável está dependente do cumprimento de algumas condições e, tal como a de 2020, só será paga depois de terminar o actual período de reestruturação em 2022.