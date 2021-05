Galamba: “Quem está contra as minas está contra a vida”

Entidades europeias reconhecem a necessidade de melhorar as polítcas de comunicação que convençam as pessoas que é urgente e necessário aumentar a produção de matérias-primas na Europa para cumprir as metas ambientais.

Com uma manifestação ruidosa à porta do Centro Cultural de Belém, a conferência de alto nível organizada pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia sobre “Green Mining” foi encerrada pelo secretário de Estado da Energia a chamar a atenção para “a ironia” que reveste o discurso de quem está contra as minas, e os impactos que elas provocam. “Não há vida sem impactos”, sentenciou João Galamba. “Porque quem está contra as minas está contra a vida. A ironia é que estão a lutar contras as minas, quando deviam estar a lutar para que as minas fossem o mais ambiental e socialmente responsáveis”, afirmou o secretário de Estado.