Bloco sublinha “clivagens” face ao PS e ao PSD no teletrabalho

O Bloco de Esquerda, o primeiro partido a apresentar propostas para regulamentar o teletrabalho e que agendou o debate desta quarta-feira, distanciou-se dos projectos do PS e do PSD assinalando uma “clivagem essencial” no que diz respeito ao pagamento das despesas com o teletrabalho.

De um lado estão as propostas do Bloco, que quer normas imperativas na lei que obriguem as empresas a pagar as despesas aos trabalhadores, do PCP, PEV e PAN que exigem o pagamento de um valor fixo que oscila entre 10 e 11 euros por dia. Do outro, estão o PS e o PSD, que remetem esta questão para o acordo com o trabalhador ou para a contratação colectiva.

“Nas várias iniciativas apresentadas, é possível identificar uma clivagem essencial. De um lado, os projectos como o do Bloco, que defendem que a lei deve consagrar direitos e obrigações e deve ser imperativa sobre a obrigação de pagar despesas”, frisou o deputado do Bloco José Soeiro.

Do outro lado, continuou, estão “os projectos do PS e do PSD que permitem que os princípios definidos pela lei fiquem dependentes do acordo do empregador (como acontece no caso do pagamento de despesas), ou sejam afastados por convenções colectivas (por exemplo, na salvaguarda da privacidade do trabalhador)”.

Ao longo do debate, que resultou de um agendamento do Bloco e que ainda está a decorrer, os vários partidos destacaram os principais pontos das suas propostas sobre teletrabalho e direito a desligar.

No que respeita às despesas, que segundo o deputado do PS, João Paulo Pedrosa, constituiu uma das principais divergências, os partidos posicionam-se de forma diferente.

O Bloco defende que a lei deve ser imperativa ao definir que os instrumentos de trabalho e os custos fixos “gerados pelo uso de telecomunicações, água, energia, incluindo climatização, e outros conexos com o exercício das funções” são uma responsabilidade do empregador, remetendo o cálculo para os instrumentos de regulamentação colectiva, regulamentos das empresas ou para o acordo entre empregador e trabalhador.

Já o PCP, o PEV e o PAN defendem que a lei deve fixar um valor mínimo, sendo que o PCP, por exemplo, quer que o empregador assegure os instrumentos e mobiliário, sendo responsável pela sua instalação e manutenção.

O PS prevê que o empregador assegura os equipamentos e sistemas necessários ao teletrabalho, sendo que o acordo deve especificar se são fornecidos ou adquiridos pelo trabalhador. Já as despesas adicionais que o trabalhador suporte com o teletrabalho são compensadas pela empresa desde que sejam comprovadas e tenham o “acordo do empregador”.

Já o PSD prevê que quando o contrato de teletrabalho não o estipule, as despesas acrescidas serão pagas pelo empregador mediante acordo individual ou por negociação colectiva.