As Beiras querem um comboio que as ligue a Lisboa, ao Norte e a Espanha

No dia da inauguração da ligação entre a Covilhã e a Guarda, na linha da Beira Baixa, o Sobre Carris grava no cais de mercadorias da estação da Covilhã um episódio dedicado a esta linha. Contamos com António Pinto Pires, presidente da Associação 6 de Setembro, e Hélio Fazendeiro, líder do grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal da Covilhã.

