Autoridade da Concorrência viabiliza venda da Imperial

A Autoridade da Concorrência (AdC) viabilizou a operação de compra da empresa portuguesa de chocolates Imperial, dona das marcas Regina e Pantagruel, entre outras, pela empresa espanhola Vimaroja, que é dona da Chocolates Valor.

A decisão de “não oposição” ao negócio foi tomada pelo regulador na terça-feira. A Autoridade da Concorrência considera que a transacção “não é susceptível de criar entraves significativos à concorrência efectiva nos mercados relevantes identificados”.

A Imperial é o maior produtor de chocolate português (cerca de seis mil toneladas por ano) e exporta para mais de 50 países. Estava nas mãos do grupo RAR há quase quatro décadas, quando em 2015 foi vendida ao fundo Vallis Sustainable Investments. A empresa tem no seu portefólio marcas como a Pantagruel, a Jubileu, a Regina, a Allegro ou a Pintarolas. Na informação que disponibiliza publicamente, o fundo Vallis atribui à Imperial um turnover de 33 milhões de euros, sem especificar a que ano se referem estas receitas.

A intenção de compra da Imperial por parte do grupo espanhol Vimaroja foi conhecida a 24 de Março e o valor do negócio não foi divulgado. O que o grupo fundado em Alicante em 1881 manifestou foi a possibilidade de estarem a concretizar um objectivo de longa data. “A aquisição da Imperial obedece a um sonho que tínhamos há muito tempo. É uma decisão muito ponderada e que acontece no momento em que encontrámos uma empresa que nos complementa”, escreveu Pedro López, presidente executivo da Chocolates Valor, aludindo às intenções de expansão internacional e referindo-se à Imperial como “o companheiro perfeito” para a viagem de crescimento que pretendem fazer.

Em Espanha, a Valor é líder de vendas no segmento de chocolate negro e ocupa o segundo lugar de vendas no segmento de tabletes. Produziu no último ano fiscal quase 23 milhões de quilos (23 mil toneladas) de produtos, vendidos em mais de 60 países.