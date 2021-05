Sporting vence em Vila do Conde e fica à espera do clássico

O Sporting aproxima-se a passos largos do título nacional de futebol. Nesta quarta-feira, em Vila do Conde, os “leões” derrotaram o Rio Ave por 0-2 e cavaram provisoriamente uma diferença de nove pontos para o FC Porto. E será com expectativa que irão assistir na quinta-feira ao clássico entre os “dragões” e o Benfica, na Luz.

Numa primeira parte com poucas reais ocasiões de perigo, foi de grande penalidade que os lisboetas chegaram à vantagem. Paulinho fez um cruzamento de último recurso na área vila-condenses e a bola foi travada pelo braço direito de Ivo Pinto. O árbitro reviu o lance no monitor, assinalou castigo máximo e Pedro Gonçalves assinou o 0-1.

Já a meio do segundo tempo, e numa altura em que o Rio Ave parecia disposto a arriscar um pouco mais nas transições, já com Carlos Mané em campo, Paulinho ampliou a vantagem, com um grande remate de fora da área, que ainda desviou ligeiramente num central do Rio Ave (63').

Até ao final, o Rio Ave envolveu mais unidades no processo ofensivo, mas nunca conseguiu encontrar os caminhos para a baliza de Adán e o melhor que conseguiu foi um par de cruzamentos sem qualquer perigo.

Este resultado deixa os vila-condenses numa posição perigosa, ao alcance do antepenúltimo da tabela, o Boavista. No cimo da tabela, o Sporting estará já em contagem decrescente para o título, restando-lhe saber que reais dividendos poderá tirar desta jornada depois do clássico de amanhã.