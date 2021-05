Sérgio Conceição vai estar no banco no Estádio da Luz

Sérgio Conceição vai poder orientar o FC Porto a partir do banco no Estádio da Luz, na quinta-feira, no clássico com o Benfica que marca a 31.ª jornada do campeonato. É este o resultado imediato da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) de decretar a providência cautelar interposta pelo treinador.

Na prática, fica suspenso o castigo de 21 dias aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao técnico do FC Porto, no seguimento da expulsão após o jogo com o Moreirense, em Moreira de Cónegos. Uma sanção que, a ser cumprida no imediato afastaria Sérgio Conceição dos três próximos encontros.

Com esta posição do TAD, divulgada nesta quarta-feira pelo FC Porto, o treinador dos “dragões” estará disponível para se sentar no banco no encontro de quinta-feira, que será determinante não só na luta pela perseguição ao líder, Sporting, mas também no duelo pelo segundo lugar, dada a proximidade pontual do Benfica.

De resto, Pinto da Costa, presidente do FC Porto, já tinha manifestado inconformismo face ao castigo aplicado ao técnico, que recebeu ordem de expulsão dó árbitro Hugo Miguel já no final do encontro, quando parte da comitiva dos “dragões” se acercou do árbitro na sequência do empate com o Moreirense (1-1).

“Eu estou indignado, como posso não estar indignado? O treinador castigado, os jogadores com processos... E o árbitro saiu-se a rir. E o VAR? Todos viram os penáltis e o que está sentado numa poltrona não viu nenhum? O que devemos pensar?”, afirmou Pinto da Costa numa recente entrevista ao Porto Canal, adiantando que o FC Porto iria recorrer da decisão para o Conselho de Disciplina.