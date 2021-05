Providência cautelar do Sporting mantém Rúben Amorim no banco contra Rio Ave

Mesmo com o castigo anunciado esta terça-feira ao treinador Rúben Amorim, o Sporting vai poder contar com o técnico esta noite, em Vila do Conde, na partida frente ao Rio Ave. De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, o Tribunal Central Administrativo do Sul deu provimento à providência cautelar apresentada pelos “leões”, suspendendo a aplicação do castigo. A mesma alternativa foi utilizada pelo gabinete jurídico dos “leões” no caso do jogador João Palhinha, que conseguiu defrontar o Benfica após ter sido castigado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) após ter visto o quinto cartão amarelo no jogo que antecedeu o dérbi.

Esta segunda-feira, o Sporting foi notificado de que o treinador Rúben Amorim foi castigado por seis dias, pelos comentários feitos após o clássico da primeira volta frente ao FC Porto. A 17 de Outubro de 2020, na conferência de imprensa após o empate com os “dragões”, considerou que o árbitro Luís Godinho teve dualidade de critérios. O técnico do Sporting foi expulso durante a partida por protestos, considerando que elementos do banco “azul e branco” também deveriam ter visto o cartão vermelho pelo mesmo motivo.

Em comunicado publicado na manhã de terça-feira, o clube de Alvalade estranhou o timing ​e fundamentação deste castigo, considerando no CD uma “súbita urgência com seis meses de atraso”. “Trata-se de uma deliberação injusta, desproporcional e que expõe a justiça desportiva ao julgamento óbvio: as declarações do nosso treinador, no contexto em foram proferidas, não têm qualquer relevância quando comparadas com outras eatitudes de outros agentes desportivos”, escreveu o Sporting.

As afirmações do Sporting não ficariam sem reposta, com o CD a emitir também um comunicado sobre a situação. Tal como o PÚBLICO tinha escrito na terça-feira, este órgão da Federação alega que o atraso na decisão do CD foi motivada pelo estado de emergência, que implicou a suspensão dos prazos processuais. O processo disciplinar foi aberto no dia 9 de Janeiro, mas a audiência apenas aconteceria a 21 de Abril. O órgão de disciplina diz ainda que o Sporting a não acedeu à realização da audiência no dia 1 de Março, data inicialmente prevista para este procedimento. Em Abril, Rúben Amorim recebeu uma suspensão de 15 dias e uma multa de 6375 euros, após ter sido expulso frente ao Famalicão.

O Sporting defronta esta quarta-feira, a partir das 21h15, o Rio Ave, numa partida que poderá deixar, desde já, confirmado o acesso à Liga dos Campeões. Ainda nesta jornada, o FC Porto vai ao Estádio da Luz defrontar o Benfica. O clássico está marcado para as 18h30 de quinta-feira.