Paços afasta Sp. Braga quase em definitivo do pódio da Liga

Com o empate registado nesta quarta-feira, em casa, diante do Paços de Ferreira (1-1), o Sp. Braga confirmou a pior sequência de resultados na Liga (três jogos sem vencer) e tornou o acesso ao pódio do campeonato praticamente numa miragem. Está agora a sete pontos do terceiro lugar, mas de forma provisória, já que o Benfica só na quinta-feira cumprirá a 31.ª jornada.

Bem organizado defensivamente e com capacidade de furar a primeira linha de pressão minhota, o Paços foi a equipa mais capaz de criar desequilíbrios no primeiro tempo e, ainda antes da meia hora, chegou a ao golo numa bola parada: João Pedro, de cabeça, atirou colocado, ao segundo poste (25’).

Insatisfeito com o rendimento do primeiro tempo, Carlos Carvalhal fez três alterações ao intervalo (e já depois de ter trocado Piazon por Galeno). Obrigado a correr mais riscos, o Sp. Braga ainda permitiu um par de transições perigosas ao Paços, mas João Pedro acabou por se deixar cair na área quando estava em boa posição para alvejar a baliza.

A confiança do Paços, porém, transformou-se num problema aos 77’, quando Jordi se distraiu, perdeu a bola para Galeno na área e cometeu penálti. O extremo brasileiro restabeleceu o empate, mas os bracarenses já não foram capazes de chegar aos três pontos.