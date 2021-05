Jorge Jesus: “O Benfica ainda tem uma final, o FC Porto não”

Jorge Jesus, treinador do Benfica, considera que a temporada do Benfica não está desprovida de objectivos. Nesta quarta-feira, na antevisão do clássico frente ao FC Porto (quinta-feira, 18h30, SPTV), o técnico falou da final da Taça de Portugal, apontando que é algo que os portistas já não têm. “O Benfica ainda pode ganhar um título, o FC Porto já não pode ganhar título nenhum (…) nós ainda temos um objectivo que é curto, mas ainda é uma final”, apontou.

Apesar de com esta ideia praticamente colocar o FC Porto fora da luta pelo título nacional, o treinador do Benfica, em resposta a outra questão, não deu os portistas como derrotados no campeonato.

“O jogo é importante para as duas equipas. Cada uma com o mesmo objectivo de poder ficar directamente ligado à Champions, e outro ainda a sonhar com a possibilidade de chegar ao primeiro lugar, que não é o Benfica. Neste momento, das três equipas que estão na frente, o FC Porto ainda pode sonhar com o primeiro lugar. Nós também podemos sonhar enquanto for matematicamente possível. Não podemos ir contra a matemática”.

“Ainda bem” que Conceição pode estar no banco

O tema do dia tem sido a possibilidade de Sérgio Conceição estar no banco de suplentes frente ao Benfica, apesar de ter sido suspenso pelo Conselho de Disciplina. Sobre este facto, Jesus foi claro: “Ainda bem [que Conceição pode estar no banco]. Treinador principal é treinador principal”.

Acerca do momento do Benfica, Jesus, apesar dos tropeções recentes, crê que a equipa está confiante pelo que tem feito na segunda volta. “O Benfica está super confiante, face ao que tem feito nesta segunda volta. Acreditamos que temos todas as capacidades para ganhar, como contra todos os adversários”.

O técnico “encarnado” deu ainda opinião sobre a escolha de Artur Soares Dias para árbitro da partida. Para o treinador do Benfica, foi uma boa opção. “É um dos bons árbitros que temos. João Pinheiro [estará no VAR] é um árbitro de qualidade também. Penso que há quatro ou cinco árbitros que poderiam apitar este jogo sem problemas e um deles é o Artur Soares Dias. É um grande árbitro - e não é só de altura”.