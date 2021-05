Quarta, na TV: A Rapariga Dinamarquesa, tesouros escondidos da Europa e arranque da Volta ao Algarve

CINEMA

17 Raparigas

Cinemundo, 21h10

Um grupo de 17 raparigas faz um acordo: engravidar até ao final do ano lectivo e, depois, criar os bebés em conjunto. Quando as gravidezes se confirmam, deixam em choque não apenas a pequena comunidade onde vivem, mas todo o país. As irmãs Delphine e Muriel Coulin estreiam-se em longa-metragem, como realizadoras e argumentistas, com este filme dramático baseado no caso real que aconteceu no liceu norte-americano de Gloucester, Massachussetts, em 2008.

Wild Wild West

AXN Movies, 21h10

Um cientista importante aparece morto no longínquo faroeste, decapitado por um estranho artefacto. O agente especial – e inventor de mecanismos estranhos – Artemus Gordon (Kevin Kline) é quem descobre o corpo e é destacado para o caso. Mas é obrigado a trabalhar com James West (Will Smith), um antigo herói da Guerra Civil que só se entende com a sua pistola. Barry Sonnenfeld realiza este híbrido de comédia, western e ficção científica, em que também entram os actores Kenneth Branagh, Salma Hayek, Ted Levine e M. Emmet Walsh.

A Rapariga Dinamarquesa

Hollywood, 21h30

Einar e Gerda Wegener são um casal de pintores reconhecidos. Um dia, a modelo contratada por Gerda cancela o encontro e ela lembra-se de pedir ao marido para posar. Ele acede e, naquelas roupas de mulher, sente nascer dentro de si algo que se transformará no mais intenso desejo da sua vida. Realizado por Tom Hooper, o filme valeu a Alicia Vikander o Óscar de melhor actriz secundária.

Especiais

TVCine Edition, 22h

Há mais de duas décadas que Bruno (Vincent Cassel) e Malik (Reda Kateb) se dedicam a reintegrar crianças e adolescentes com vários graus de autismo. Cada um gere a sua organização e tenta, de todos os modos possíveis, acolher jovens que tenham sido recusados por outras instituições. Há momentos em que lhes restam poucas forças para enfrentar tantas adversidades. Nomeada para nove Césares, Especiais é uma comédia dramática escrita e realizada pelos franceses Olivier Nakache e Éric Toledano, responsáveis por Amigos Improváveis ou Samba.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 22h15

Num momento particularmente desafiante para o PSD – seja pelas alianças forjadas, pela aproximação das autárquicas ou pela proposta de uma reforma estrutural da justiça –, o jornalista Vítor Gonçalves ausculta as opiniões e intenções de Rui Rio, líder da bancada parlamentar do maior partido da oposição. Repete às 2h15, na RTP1.

DOCUMENTÁRIOS

Tesouros da Europa

RTP2, 20h37

Estreia. Esta série documental de 15 episódios vai à descoberta de tesouros (escondidos) da Europa. Pode ser um templo, uma caverna, um lago ou uma cidade-fantasma, desde que tenha uma história para contar e, de preferência, fique à margem dos roteiros turísticos óbvios.

João Ferreira Annes de Almeida - O Primeiro Tradutor da Bíblia Portuguesa

RTP2, 23h28

É a obra em português mais publicada de sempre, com um alcance estimado em mais de 200 milhões de exemplares. Trata-se da tradução da Bíblia pelo missionário protestante João Ferreira d’Almeida (1628-1691), o primeiro a levar a cabo essa empreitada – uma missão a que dedicou praticamente toda a vida, desde que era ainda adolescente. Este documentário, realizado por Miguel Costa, traça a sua biografia, recorrendo a recriações históricas e a depoimentos de historiadores e investigadores como Herculano Alves, Manuel Cadafaz e Carlos Fiolhais.

DESPORTO

Ciclismo: Volta ao Algarve

Eurosport 1, 16h30

Directo. A 47.ª da prova decorre – e é transmitida pelo canal – entre hoje e domingo, depois de ter sido adiada pela pandemia (as datas inicialmente apontadas eram 17 a 21 de Fevereiro). A “algarvia” unirá Lagos ao alto do Malhão, ao longo de 765,8 quilómetros, distribuídos por cinco etapas. A primeira, dedicada a sprinters, arranca em Lagos e percorre 189,5 quilómetros em direcção a Portimão, que já não acolhia um final de etapa da prova desde 2012, ano em que Bradley Wiggins ali se impôs num contra-relógio, meses antes de conquistar a Volta a França.