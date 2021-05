Morreu o actor e humorista Paulo Gustavo, um fenómeno de popularidade no Brasil

Protagonista da popular trilogia Minha Mãe é uma Peça , o artista de 42 anos estava internado com covid-19 no Rio de Janeiro. A sua morte marca o fim precoce de uma carreira com poucos paralelos na indústria do entretenimento brasileira.

A morte de Paulo Gustavo, aos 42 anos de idade, marca o fim precoce e repentino de uma carreira com poucos paralelos na indústria do entretenimento do Brasil. O humorista, que morreu esta terça-feira, estava internado na unidade de terapia intensiva de um hospital do Rio de Janeiro desde o dia 13 de Março com covid-19.