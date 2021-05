Minta & The Brook Trout: carros estampados em ambiente doméstico

Os Demolition Derbies são torneios em que uns quantos bravos se enfiam em carros em estado pré-sucata e se dedicam a investir com afinco uns contra os outros. O vencedor é o condutor do último que se mantenha operacional depois de todas as perseguições e colisões. São daquelas coisas que é habitual dizer-se que só podiam ter sido inventadas na terra de Henry Ford e da Proibição, como se constata ao ler um clássico de Tom Wolfe, The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby. Wolfe debruça-se sobre o fascínio americano por corridas de carros adulterados explicando-o pelas peripécias em velocidade vertiginosa a que os contrabandistas de álcool na altura da Proibição eram obrigados para escapar à polícia, antecedente histórico complementado com o espírito individualista americano e a ideia do automóvel como símbolo de um estilo de vida. Os Demolition Derbies serão como que variação apocalíptica desse ancestral fascínio.