As fotografias coloniais são como máquinas de ilusões

A pandemia adiou-lhe a estreia, mas o documentário Visões do Império, de Joana Pontes, pode finalmente ser visto hoje, às 16h, no pequeno auditório da Culturgest, em Lisboa. Este filme, que passa no DocLisboa, parte dos álbuns de família e da investigação histórica para mostrar como, no contexto colonial, a fotografia foi tantas vezes usada para dar uma imagem de harmonia e de prosperidade que estava longe de corresponder à realidade.