Bem Bom: o biopic das Doce afinal chega a 8 Julho

A estreia do filme de Patrícia Sequeira sobre a girl band que foi um fenómeno na década de 1980 estava originalmente marcada para Junho do ano passado, tendo depois sido adiada para Novembro e mais tarde para data indefinida.

Bem Bom, o filme que conta a história das Doce, a girl band formada em 1979 que fez sucesso no Portugal dos anos 1980, já foi adiado por duas vezes. A estreia original do filme de Patrícia Sequeira (Snu) com argumento de Cucha Carvalheiro e Filipa Martins estava marcada para Junho do ano passado, tendo depois passado para Novembro. Acabou por ser adiada por tempo indefinido, até agora. A distribuidora Cinemundo avançou esta quarta-feira que 8 de Julho é a nova data de chegada às salas do biopic, isto se tudo correr bem em termos da evolução da pandemia.

O elenco é encabeçado por Bárbara Branco, Lia Carvalho, Carolina Carvalho e Ana Marta Ferreira, que fazem, respectivamente, de Fátima Padinha, Teresa Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo, a formação original do grupo. Eduardo Breda encarna Tozé Brito, que teve a ideia de formar o grupo e foi responsável pela produção e composição de muitas das suas canções.

As Doce duraram sete anos e teriam na sua formação, depois da saída de Fátima Padinha, a cantora Maria Fernanda, que viria a ser conhecida posteriormente como Ágata. Lançaram dois discos, OK KO e É Demais, e ganharam o Festival da Canção, com o tema que dá nome ao filme, em 1982, no terceiro ano consecutivo em que concorreram.