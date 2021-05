A tragédia da covid-19 na Índia está a deixar África sem vacinas

Um fabricante indiano assegurava grande parte do fornecimento inicial da iniciativa Covax, que faz chegar vacinas aos países de baixos e médios rendimentos. Porém, o disparar da pandemia na Índia fez parar as exportações.

Já eram poucas as vacinas contra a covid-19 que chegavam a África, mas com o disparar da pandemia na Índia, onde eram produzidas as vacinas da AstraZeneca que ali estavam a chegar as campanhas de imunização africanas pararam mesmo. Em vários países não há vacinas para administrar a segunda dose.