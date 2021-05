OMS constrói centro global de dados para detectar sinais de novas pandemias

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com o Governo alemão, vai construir em Berlim um centro mundial de dados, como o objectivo de prevenir, detectar atempadamente e melhorar a resposta no caso do surgimento de uma eventual pandemia futura. A construção deste “hub”, nome atribuído ao projecto pelos responsáveis, foi anunciada esta quarta-feira numa conferência de imprensa liderada pelo secretário-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, com participação do ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, e uma mensagem de vídeo deixada pela chanceler germânica, Angela Merkel.

O principal objectivo desta infra-estrutura será impedir que a demora na detecção da pandemia e consequente resposta ao vírus SARS-CoV-2 não voltem a repetir-se. De acordo com o director-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, é um “facto natural” que surgirão mais vírus capazes de desencadear uma nova pandemia à escala mundial. Através da recolha de vários indicadores, este “hub” tentará antecipar essa transmissão, facilitando a partilha de informação entre países que agilizará a capacidade de resposta dos Estados.

“Há sinais que podem ocorrer antes do surgimento de uma pandemia, riscos que emergem da interacção entre humano e animal. Há dados sobre tudo: clima, mobilidade, relacionados com animais. [Esses indicadores] Podem dar-nos pré-sinais de riscos e vulnerabilidades elevados. O ‘hub´ vai permitir-nos desenvolver ferramentas para esse tipo de análise preditiva, mas também nos dará instrumentos para a gestão durante a pandemia, a nível de resposta social e em muitos outros aspectos”, explicou o director-executivo da OMS, Michael Ryan.

O edifício ficará pronto ainda este ano e será co-financiado pelo executivo alemão, que fará um investimento inicial de 30 milhões de euros. A restante fatia do orçamento — cujo valor global ainda não é conhecido —, será amealhado junto de parceiros. Apesar do contributo alemão, os responsáveis da OMS deixaram claro que este centro de dados é “um hub global e não nacional”, convidando todos os Estados-membros a colaborar no projecto, cujos detalhes finais ainda estão a ser apurados.

Considerando que a ocultação de informações sensíveis sobre a pandemia, especialmente no seu início, foi um dos principais entraves à acção eficaz das actividades de saúde, como será garantido que os diferentes Estados vão permitir o acesso aos parâmetros que este centro global quer monitorizar? “Há muitos problemas a resolver, relativos à transparência e responsabilização, que não podem ser solucionados com recurso às novas tecnologias”, admitiu Michael Ryan. Para o responsável, que outra das finalidades deste centro mundial passa por “construir confiança entre parceiros” na “partilha de dados e conhecimentos”.

A chanceler alemã, Angela Merkel, felicitou através de uma mensagem de vídeo a escolha da capital germânica como sede para este novo edifício, considerando que o projecto aproximará “várias instituições governamentais, académicas e privadas”. Já o ministro da Saúde, Jens Spahn, diz que chegou “o tempo para agir” e começar a preparar a reposta para uma nova crise de saúde. "Para estarmos preparados, não podemos estar a olhar para a última crise, mas sim para a próxima”, resumiu o governante.