Tancos: Seis meses de julgamento, 22 arguidos interrogados e 130 testemunhas ouvidas

Militares da PJM, da GNR, alguns oficiais superiores, majores, sargentos e soldados sentam-se no banco dos réus ao lado do autor do furto, João Paulino, e outros oito supostos assaltantes. Quase todos quiseram falar. Falta ouvir mais de 80 testemunhas de defesa, mas já responderam às perguntas do tribunal mais de 100 testemunhas da acusação.