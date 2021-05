Ramalho Eanes apoia ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa acusado de corrupção

O ex-presidente da República Ramalho Eanes está presente, na tarde desta terça-feira, na audição presencial no Conselho Superior da Magistratura do ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa Vaz das Neves, acusado de corrupção e abuso de poder no âmbito do processo Lex.

Amigo do magistrado, sobre o qual recaem suspeitas de crimes relacionados com a distribuição fraudulenta de processos, nomeadamente ao principal arguido do caso Lex - o juiz Rui Rangel -, Ramalho Eanes marca presença na audição do Conselho Superior da Magistratura não só para apoiar o arguido como também para ver como a justiça funciona por dentro, uma vez que aquilo que está em causa esta terça-feira é a resposta oral do magistrado ao processo disciplinar que lhe foi aberto na sequência das suspeitas de crime.

“Os portugueses desconfiam muito da justiça”, observou Ramalho Eanes, para quem a sua actual qualidade de conselheiro de Estado não pode inibi-lo de apoiar este arguido. “Sou membro do Conselho de Estado mas também sou cidadão. Não abdico dos meus direitos”, declarou o ex-chefe de Estado aos jornalistas à entrada para a sessão. Para apoiar Vaz das Neves, que dirigiu o Tribunal da Relação de Lisboa durante cerca de uma década, surgiram ainda outras figuras, como a principal responsável pelo Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, instituição da qual o arguido é neste momento vice-presidente.