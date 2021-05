Portugal regista mais quatro mortes e 258 casos de covid-19

Portugal registou, na segunda-feira, 258 casos de covid-19 e quatro mortes provocadas pelo vírus, mostra o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde.

No total, desde Março de 2020, já se registaram 837.715 casos positivos e 16.981 mortes associadas ao vírus.

Dos quatro óbitos registados na segunda-feira, três ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo. A região Norte, onde foram detectados praticamente metade (128) dos 259 casos de infecção que constam neste boletim epidemiológico, também registou uma morte provocada pelo vírus.

O número de internamentos e de pacientes em cuidados intensivos desceu na segunda-feira. Há 296 pessoas infectadas com o vírus a receberem cuidados hospitalares, 87 das quais nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Na segunda-feira, as autoridades de saúde contabilizaram mais 777 recuperações. No total, há 797.901 pessoas que recuperaram da infecção por SARS-CoV-2.

Registou-se ainda uma descida no número de casos activos no país. São agora 22.833 infecções, menos 523 do que no domingo.

As autoridades de saúde mantêm sob vigilância 23.556 contactos, menos 443 do que no domingo.