Ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa acusa sucessor de destruição de documentos

Vaz das Neves refuta todas as acusações que lhe são imputadas, relacionadas com distribuição fraudulenta de processos, mas inspector responsável por processo disciplinar considera-o culpado e defende a aplicação da medida de aposentação compulsiva.

O ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Vaz das Neves, acusa o juiz que lhe sucedeu à frente deste tribunal, Orlando Nascimento, de ter mandado destruir documentos fundamentais relacionados com a distribuição de processos. Diz que o fez sem ter procedido à sua prévia digitalização.

Acusado pelo Ministério Público de corrupção passiva para acto ilícito e abuso de poder no âmbito do processo Lex, no centro do qual está o juiz desembargador Rui Rangel, Vaz das Neves responde nesta terça-feira à tarde no Conselho Superior da Magistratura ao processo disciplinar que lhe foi levantado na sequência do seu envolvimento no processo-crime.

Sob Orlando Nascimento impende igualmente um processo disciplinar relacionado com a distribuição de processos, tendo este juiz sido por isso substituído como presidente deste tribunal, embora se encontre neste momento no exercício de funções de magistrado.

Vaz das Neves refuta todas as acusações que lhe são imputadas, tendo afirmado que quando trocou a distribuição electrónica de processos por distribuição manual, por vezes precedida de sorteio, o fez por conveniência de serviço, e não para beneficiar Rui Rangel ou os seus amigos.

“Não aceito ser transformado em bode expiatório para satisfação de populismos que a justiça dispensa”, proclamou o arguido, que foi alvo de um relatório feito por um inspector nomeado pelo Conselho Superior da Magistratura que conclui pela sua culpabilidade a nível disciplinar. O inspector defende a aposentação compulsiva para o magistrado. Vaz das Neves diz que está a ser alvo de um assassinato de carácter e afirma-se ultrajado, revoltado e indignado.

“Nâo pretendo um tratamento diferenciado, mas exijo um tratamento igual ao de qualquer cidadão”, declarou perante o plenário do Conselho Superior da Magistratura. A assistir à sessão estão algumas figuras públicas, com destaque para o antigo presidente da República e membro do Conselho de Estado Ramalho Eanes, que é amigo do juiz.