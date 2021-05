Defesas no julgamento de Tancos jogam com ataque à actuação do MP e da PJ antes do assalto

É um dos momentos mais esperados do julgamento de Tancos que já conta com 46 sessões: nesta terça-feira, 47.º dia de audiências, Joana Marques Vidal, ex-procuradora-geral da República, e Luís Neves, director nacional da Polícia Judiciária (PJ), são as testemunhas arroladas pelo Ministério Público ouvidas pelo Tribunal de Santarém. O ex-ministro da Defesa José Azeredo Lopes é um dos 23 arguidos num julgamento iniciado há seis meses. Já foram ouvidos todos os arguidos que até agora manifestaram intenção de prestar declarações menos um – Jaime Oliveira, o dono de um restaurante em Aveiro, amigo de um dos alegados assaltantes.​