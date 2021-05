Covid-19. Grande parte dos maiores de 65 anos já tomou pelo menos uma dose da vacina

A grande parte das pessoas que faz parte dos grupos mais afectados pela covid-19 — as faixas etárias acima dos 65 anos —​ já está imunizada com pelo menos uma dose da vacina contra a doença.

Mais de 80% dos idosos portugueses acima dos 80 anos, um dos grupos populacionais em que se registam mais mortes por covid-19, já têm a vacinação completa contra a doença. Segundo o relatório semanal de vacinação contra a covid-19 da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, 557.022 pessoas acima dos 80 anos (82%) já receberam ambas as doses da vacina e outras 632.941 pessoas receberam pelo menos a primeira injecção (o que corresponde a 93%).

No grupo etário anterior, dos 65 aos 79 anos, 1.137.503 pessoas já receberam a primeira dose (71%) e 117.416 receberam a segunda (7%). No espaço de uma semana, entre o último relatório de vacinação e os dados divulgados esta terça-feira, 18% das pessoas deste grupo etário recebeu a primeira dose da vacina.

Cerca de 19% das pessoas entre os 50 e 64 anos já receberam pelo menos uma dose, enquanto 4% já têm a vacinação completa. Na faixa etária anterior, entre os 25 e os 49 anos, 11% já recebeu a primeira dose e 4% já tem a vacinação completa. No grupo dos 18 aos 24 anos, 30.550 pessoas receberam uma dose (4%) e 11.661 recebeu ambas (2%). Na faixa etária mais jovem, abaixo dos 17 anos, apenas 232 pessoas já têm a vacinação completa (e 386 recebeu a primeira dose).

Lisboa e Vale do Tejo é a região que mais vacinou

No total, mais de 2,5 milhões de portugueses (2.568.344)​ já receberam a primeira dose de uma das vacinas contra a covid-19, o que corresponde a 25% da população. E pelo menos 915.246 já têm a vacinação completa (9%). Em relação à semana anterior, foram inoculados mais 341.312 cidadãos com a primeira dose e 86.940 com a segunda. Cerca de quatro meses depois de iniciado o processo de vacinação em Portugal, 75% dos portugueses ainda não receberam nenhuma dose da vacina.

O Norte foi a região que mais vacinou na última semana: inoculou 161.075 pessoas, enquanto Lisboa e Vale do Tejo vacinou 131.433 pessoas e a região Centro 74.099. O Alentejo administrou 22.798 vacinas e o Algarve 16.476. Nas ilhas, a Madeira inoculou mais 9617 pessoas, e os Açores mais 9564.

Em termos totais, a região do Alentejo é a que tem uma percentagem maior da sua população protegida com a primeira dose, mas também com a segunda. No entanto, Lisboa e Vale do Tejo é a região que mais doses administrou, num total de 1.152.640.

No Alentejo, 32% das pessoas foram vacinadas com uma dose (13% com ambas). O Norte tem 24% da população inoculada com a primeira dose e Lisboa e Vale do Tejo tem 23%. O Centro tem 30% dos cidadãos já vacinados com a primeira injecção (12% com a segunda) e no Algarve 22% dos cidadãos receberam uma injecção (8% já tem a vacinação completa).

Das 4.218.420​ doses recebidas em Portugal, 3.581.288 foram distribuídas pela população, o que corresponde a cerca de 84%. Os dados divulgados pela autoridade da saúde incluem as vacinações que ocorreram até domingo, dia 2 de Maio.

Portugal está agora na segunda fase do plano de vacinação à covid-19 e o principal critério de vacinação é o da idade. A norma actualizada da Direcção-Geral da Saúde indica que, além da imunização prioritária por faixas etárias decrescentes – primeiro entre 79 e 70 anos, depois entre 69 e 60 anos e assim sucessivamente –, vão ser vacinados nesta segunda fase doentes graves, sem limite de idade. Nesta fase espera-se vacinar um total de 2,7 milhões de portugueses com as duas doses da vacina.