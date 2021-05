Criar uma juventude e novos sindicatos: o que está nas moções que o BE leva à convenção

A reunião magna do Bloco de Esquerda está marcada para Maio, no Porto, e há cinco moções que serão levadas a discussão.

Da discussão sobre os incómodos causados pelos trotskistas “invertebrados” à fundação de novos sindicatos (que saiam da órbita do PCP), a XII Convenção Nacional do Bloco, marcada para 22 e 23 de Maio, contará com uma mão cheia de moções e propostas para o partido: uma é da actual direcção do partido e quatro são moções de movimentos alternativos (e alguma oposição). Entre os textos entregues há até espaço para combater a oposição interna – e lembrar que o PS não é o maior inimigo.