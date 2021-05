CDS da Amadora apoia candidatura de Suzana Garcia

A concelhia do CDS daAmadora aprovou na segunda-feira, por unanimidade, o apoio à candidatura de Suzana Garcia e a constituição de uma coligação pré-eleitoral com o PSD “aberta a independentes e a outras forças políticas do centro e da direita democrática”, segundo um comunicado divulgado esta manhã. A candidatura ainda tem de ser aprovada pelos órgãos nacionais do CDS.

“A candidatura de Suzana Garcia está a gerar uma onda de esperança e entusiasmo como há muito não se via na Amadora. Daí os ataques e a indisfarçável preocupação da elite de esquerda, que se julga dona da cidade e dos votos dos amadorenses”, afirmou Amélia Mestre, líder do CDS-Amadora, citada pela mesma nota.

A dirigente salientou haver “uma sintonia evidente entre as ideias que a Dra. Suzana Garcia tem vindo a apresentar e as propostas políticas do CDS Amadora”.

Apontando críticas à gestão do PS da câmara, Amélia Mestre afirmou que o PSD e CDS propõem à cidade “uma mulher que os portugueses conhecem bem” e uma “candidata independente, sem amarras, sem medo de cortar a direito e com outra ambição para a Amadora”.

A candidatura de Suzana Garcia já foi aprovada pela direcção nacional do PSD. A social-democrata, advogada e ex-comentadora da TVI assumiu posições polémicas como o apoio à castração química para pedófilos reincidentes, que tem sido defendida em Portugal pelo partido Chega. Mais recentemente, numa entrevista na TVI, defendeu a eliminação do Bloco de Esquerda.