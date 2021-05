Inquéritos confirmam vitória do PP a precisar da extrema-direita para governar

A enorme participação verificada nas eleições autonómicas desta terça-feira em Madrid confirmou a mobilização do eleitorado à direita em vez de revelar a surpresa com que os partidos da esquerda chegaram a sonhar. A vitória de Isabel Díaz Ayuso, presidente da comunidade da capital espanhola desde 2019, é esmagadora. Mas não chega para governar sem a extrema-direita, único aliado possível, já que o partido de centro-direita Cidadãos fica fora da assembleia de Madrid.

Com as urnas encerradas – na verdade, quem já estava na fila antes das 20h (19h em Portugal continental) não vai para casa sem votar –, a sondagem à boca das urnas realizada pelo instituto GAD3 para as televisões Telemadrid e TVE, atribuem a Ayuso 62 a 65 deputados. A candidata à reeleição duplica os votos que conseguiu há dois anos, tendo vencido claramente a aposta em convocar eleições antecipadas. A estimativa de voto no Vox indica que o partido vai eleger 12 a 14 deputados regionais, pelo que, no conjunto, o bloco da direita ultrapassa sem problemas a maioria de 69 deputados.

Do outro lado da barricada, o conjunto dos três partidos de esquerda ficará entre os 56 e os 63 eleitos: o PSOE passa de partido mais votado (em 2019) a segunda força, mas a grande distância do PP, com 25 a 28 lugares.

Segue-se de perto o Más Madrid, movimento formado à volta da candidatura da ex-autarca de Madrid Manuela Carmena e do fundador do Podemos Íñigo Errejón, elegendo 21 a 24 deputados. Em último lugar surge a lista do Unidas Podemos, mesmo com o seu líder, Pablo Iglesias, a abandonar a vice-presidência do Governo de Pedro Sánchez para ser candidato.

O grande derrotado, como se esperava, é o Cidadãos, que passa de membro da coligação no poder, com 26 deputados, a nenhum, confirmando os inquéritos que repetidamente o colocavam abaixo dos 5% necessários para entrar na assembleia.

Enquanto no Podemos e no Más Madrid se apela à tranquilidade, sublinhando que com uma participação tão alta é preciso esperar, o PP tem preparada uma festa com DJ e já há gente no exterior da sede do partido. Mas a festa vai esperar, dizem responsáveis citados pelo jornal espanhol Público, até que se perceba o resultado do Vox, sabendo-se que Ayuso conquistou uma parte considerável do seu eleitorado.

Os conservadores parecem assim ainda acreditar na maioria absoluta do partido. Na prática, se o PP chegasse aos 65 deputados e a esquerda ficasse abaixo disso, como indica a sondagem divulgada, Ayuso também poderia governar sozinha, bastando-lhe a garantia de que o Vox não se aliaria à esquerda. Durante a campanha, a dirigente tanto sugeriu que queria coligar-se à extrema-direita, mesmo se não precisasse (ao mesmo tempo que se apresentava tão à direita como podia, tentando apelar aos votantes do Vox), como chegou a insinuar que não o faria se a esquerda garantisse que não a tentaria derrubar.

As sondagens já antecipavam a elevada participação, mas numa votação organizada a uma terça-feira e no meio de uma pandemia, esse facto não deixa de merecer destaque: até às 19h tinham votado 69,27% dos eleitores, quando em 2019 tinham sido 58,13%.