Vila Franca de Xira rejeita mudança do terminal de contentores para a Castanheira

Parte significativa dos milhares de contentores actualmente parqueados no Terminal da Bobadela terá que sair daquele espaço até final de 2022, para que se criem condições para a realização das Jornadas Mundiais da Juventude, previstas para o Verão de 2023. Mas o processo de deslocalização daquela actividade ligada ao Porto de Lisboa ainda não está definido e aguarda uma decisão do Governo. A Câmara de Loures encomendou um estudo ao Instituto Superior Técnico (IST), de Lisboa, que sugere a mudança do terminal de contentores da Bobadela para a Plataforma Logística de Lisboa-Norte (Castanheira do Ribatejo), mas a Câmara de Vila Franca de Xira rejeita totalmente essa ideia.