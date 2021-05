Odemira terá mais uma centena de “aldeias” com o alojamento de imigrantes em contentores

O movimento Juntos Pelo Sudoeste, organização que defende a protecção do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) fez contas ao número de alojamentos em contentores previstos na Resolução de Conselho de Ministros 179/2019 (RCM) e chegou a um número que colide com preservação dos valores do PNSACV.