Governo diz que península de Setúbal tem de sair da Área Metropolitana de Lisboa para ter mais apoios europeus

Autarcas denunciam “retrocesso” nos esforços para acabar com discriminação da Margem Sul do Tejo no acesso aos fundos comunitários.

A criação de uma NUT III (Nomenclatura de Unidade Territorial) para a península de Setúbal, de forma a acabar com a discriminação desta região a sul do Tejo no acesso aos fundos comunitários, implica a reconfiguração da Área Metropolitana de Lisboa (AML), informou o Governo, através de uma comunicação enviada recentemente pelo secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional à Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS).