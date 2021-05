O que muda na alimentação durante a gravidez? “Comer por dois é diferente de comer para dois”

A pensar no dia da mãe, preparámos este episódio para quem planeia ou acabou de ser mãe. O objectivo é perceber a verdade e a origem de muitos conselhos que chegam às mulheres na altura da gravidez. Porque é que não se deve beber vinho? É preciso evitar nozes e leite quando estamos a amamentar? Pode-se continuar a beber café?

Para nos orientar, convidámos a nutricionista Maria Inês Antunes autora do livro Comer para dois (editora Nascente) e autora do podcast À Prova, que junta conversas sobre comida, saúde e cultura. “Comermos por dois é diferente de comermos para dois. Comermos por dois significa comermos uma quantidade duplicada daquilo que fazemos, comer para dois é nutrirmo-nos para dois”, começa por explicar a nutricionista.

Durante a conversa, abordamos as ansiedades de quem descobre que vai ser mãe, os desafios da amamentação, as mudanças na alimentação e dicas simples para facilitar todo o processo.

Dietas para redução de peso, sublinha a nutricionista, não devem entrar na equação. “Não se deve ter aquela ideia de ‘vou fazer uma dieta na gravidez para não aumentar muito o peso e vou aproveitar’. Não devem ser feitas dietas na gravidez”, diz Maria Inês Antunes.

Há espaço para falar do lugar do vinho e do café na gravidez e até dos desafios específicos da alimentação vegetariana. E também há espaço para dar algumas dicas para os amigos e familiares de quem está a expandir a família.

