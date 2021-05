Meghan vai publicar um livro infantil cuja história é inspirada em Harry e Archie

Meghan, a duquesa de Sussex, vai publicar um livro infantil no próximo mês intitulado The Bench (O Banco de Jardim, numa tradução livre) sobre a relação entre pai e filho, baseado no marido, o príncipe Harry, e no filho do casal, Archie, anunciou a editora Random House Children's Books, nesta terça-feira.

O livro é o mais recente empreendimento de Meghan e Harry, neto de Isabel II e o sexto na linha de sucessão ao trono, desde que o casal abandonou os seus deveres reais e se mudou para Los Angeles, há um ano, com Archie, que comemora seu segundo aniversário no final desta semana.

Ilustrado pelo artista Christian Robinson, The Bench será publicado em 8 de Junho. Haverá ainda um audiolivro que será narrado pela ex-actriz, informou ainda a editora.

“The Bench começou como um poema que escrevi para o meu marido, no Dia do Pai, um mês depois do nascimento de Archie. Esse poema tornou-se nesta história”, contextualiza Meghan, no mesmo comunicado. “A minha esperança é que a história seja familiar para todas as famílias.”

Meghan, que está grávida do segundo filho do casal, não é o primeiro membro da realeza a aventurar-se no mundo da literatura infantil. Carlos, o herdeiro do trono, escreveu O Velho de Lochnagar baseado em histórias que costumava contar aos seus irmãos mais novos; enquanto Sarah Ferguson, a duquesa de Iorque, ex-mulher de André, também escreveu várias histórias infantis. Em Janeiro, a Clarence House anunciou que Camila, mulher de Carlos, começaria um clube de leitura online, chamado Duchess of Cornwall’s Reading Room (“A Sala de Leitura da Duquesa da Cornualha”)

Desde que abandonaram a Grã-Bretanha que Harry e Meghan permanecem sob o escrutínio dos media, sobretudo depois da entrevista explosiva à apresentadora Oprah Winfrey, em Fevereiro, em que a ex-actriz acusou a família real de fazer comentários racistas e de ignorar os seus pedidos de ajuda quando se sentiu deprimida.

Depois dessa entrevista — em que a rainha emitiu um comunicado apontando que nem sempre as pessoas se lembram das coisas exactamente como aconteceram; e de William, o segundo na linha de sucessão, ter negado veementemente que existam racistas na família —, Harry voltou à Grã-Bretanha para o funeral de seu avô, o príncipe Filipe, no mês passado.