Actriz indiana é expulsa do Twitter por violar regras de ódio e abuso

“A conta referenciada foi permanentemente suspensa por repetidas violações das regras do Twitter”, justificou a rede social. “O Twitter provou o meu ponto de vista”, afirmou Kangana Ranaut.

A rede social Twitter divulgou nesta terça-feira que baniu a actriz de Bollywood Kangana Ranaut, conhecida pelo seu ardente apoio ao primeiro-ministro indiano Narendra Modi, acusando-a de violar as suas regras sobre conduta odiosa e comportamento abusivo.

Na segunda-feira, Ranaut publicou um tweet em que instou Narendra Modi a recorrer a tácticas violentas para “domar” a ministra Mamata Banerjee, cujo partido regional – All India Trinamool Congress – derrotou os nacionalistas hindus de Modi – Bharatiya Janata Party –, nas eleições deste fim-de-semana, para manter o controlo do governo estatal em Calcutá. Após as eleições, o partido de Banerjee foi acusado de ataques violentos aos seus opositores derrotados, o que negam.

Confirmando que a conta de Ranaut tinha sido suspensa, o Twitter explicou a sua política. “Ficou claro que tomaremos medidas fortes de aplicação da lei sobre comportamentos que possam conduzir a danos offline”, diz a empresa. “A conta referenciada foi permanentemente suspensa por repetidas violações das regras do Twitter, especificamente a nossa política de Conduta Odiosa e de Comportamento Abusivo”, justifica.

Ranaut, vencedora de vários prémios nacionais de cinema, contrariou a acção do Twitter numa declaração: “O Twitter apenas provou o meu ponto de vista. Eles são americanos, e por nascimento uma pessoa branca sente-se no direito de escravizar uma pessoa castanha. Eles querem dizer-nos o que pensar, falar ou fazer, felizmente tenho muitas plataformas que posso utilizar para erguer a minha voz, incluindo a minha própria arte sob a forma de cinema, mas o meu coração vai para o povo desta nação que tem sido torturado, escravizado e censurado durante milhares de anos e, ainda assim, o seu sofrimento não tem fim”, disse. Desde então a celebridade tem partilhado a sua opinião na rede social Instagram.

Kangana Ranaut, de 34 anos, já ganhou quatro National Film Awards, provavelmente os prémios de maior renome na Índia, e quatro Filmfare Awards. A actriz figurou seis vezes na Forbes India na lista das 100 celebridades mais bem pagas. E, em 2020, recebeu do Governo do país o prémio Padma Shri, um dos prémios para civis mais relevantes.