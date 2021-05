Góis ganha unidade de turismo em espaço rural com 26 camas

Uma unidade de turismo em espaço rural com 26 camas vai ser inaugurada no dia 11 no centro histórico de Góis, junto ao rio Ceira.

Com recurso a fundos europeus, a empresa Trans Serrano investiu 300 mil euros no empreendimento hoteleiro, com 13 quartos e duas camas em cada um, disse esta terça-feira o gerente, Paulo Silva, à agência Lusa. “Era um sonho nosso valorizar o investimento que tínhamos feito há 15 anos”, acrescentou.

Segundo Paulo Silva, a Casa de Campo Vale do Ceira, junto à Praia Fluvial da Peneda, é uma unidade de turismo em espaço rural com que a empresa de aventura, lazer e turismo pretende atenuar a escassez de alojamentos em Góis, um município montanhoso no interior do distrito de Coimbra.

Na primeira década deste século, o empresário e a família compraram o edifício do final do século XIX e o antigo espaço agrícola envolvente, com uma área aproximada de 1,5 hectares.

Trata-se de uma casa reconstruída, “com excelente localização e acessibilidade e que terá opções de actividades de aventura e passeios”, tirando partido das potencialidades naturais do vale do Ceira e da temática da Estrada Nacional 2, adiantou.

“Era uma casa de pessoas abastadas da vila, com forno e alambique, que estava em muito mau estado e que há quatro anos começámos a reabilitar”, recordou.

Paulo Silva disse que, numa segunda fase, o projecto incluirá investimentos nos arranjos exteriores e uma recuperação parcial, para fins turísticos, da aptidão agrícola do terreno adjacente, próximo da Ponte Real, obra de arquitectura em estilo manuelino, mandada construir pelo rei D. João III e restaurada em finais da última década.

Na inauguração da Casa de Campo Vale do Ceira, na terça-feira, às 18h30, deverão participar a presidente da Câmara de Góis, Maria de Lurdes Castanheira, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, Pedro Machado, e a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno.