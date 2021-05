Entrega de casas a famílias carenciadas derrapa dois anos

Documentos técnicos do PRR mostram o ritmo com que o Governo se compromete a executar o programa. Primeiro Direito prometia 26 mil casas em 2024. Mas esse objectivo só deverá ser cumprido em 2026.

O Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Primeiro Direito foi anunciado em Abril de 2018, altura em que o primeiro-ministro, António Costa, manifestou o objectivo de resolver todas as carências habitacionais antes dos 50 anos do 25 de Abril – o que acontece em 2024. Na altura, o diagnóstico apontava para 26 mil famílias carenciadas. Esse número já aumentou, entretanto, sem que a execução fosse propriamente acelerada. O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai agora impulsionar a execução do programa, mas as metas vão continuar longe do objectivo inicial.