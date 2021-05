Rúben Amorim suspenso por seis dias falha jogo com Rio Ave

Terá sido por palavras dirigidas durante o jogo da primeira volta contra o FC Porto, em Outubro de 2020, que o treinador Rúben Amorim foi novamente suspenso do comando técnico dos “leões”. O castigo de seis dias foi revelado esta terça-feira de manhã pelo Sporting em comunicado, ainda antes de ser tornada pública a decisão do Conselho de Disciplina (CD) no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com os “leões”, a suspensão de seis dias — que coloca o treinador fora do jogo contra o Rio Ave, marcado para esta quarta-feira — foi motivado por declarações em que Rúben Amorim, comentando a sua expulsão no clássico, considera que o árbitro Luís Godinho deveria ter mostrado o cartão vermelho a um elemento do banco do FC Porto, o técnico Sérgio Conceição, por ter assumido “comportamento semelhante”.

“Trata-se de uma deliberação injusta, desproporcional e que expõe a justiça desportiva ao julgamento óbvio: as declarações do nosso treinador, no contexto em foram proferidas, não têm qualquer relevância quando comparadas com outras atitudes de outros agentes desportivos”, escreve o Sporting, que protesta o castigo aplicado ao treinador.

O clube garante que a instrutora do processo disciplinar foi ignorada pelo CD, depois de ter proposto o arquivamento dos

O Sporting vai recorrer do castigo, mas Rúben Amorim ficará mesmo de fora do banco “leonino” na deslocação a Vila do Conde.