Guardiola conta com controlo emocional e Mbappé rumo à final

Treinador do Manchester City deseja e acredita que o goleador francês estará em pleno no jogo da segunda mão da meia-final da Champions , que poderá confirmar o regresso do catalão ao cume da prova dez anos depois da última conquista.

Manchester City e Paris Saint-Germain decidem esta noite (20h), em Inglaterra, quem será o primeiro finalista da Liga dos Campeões, numa eliminatória em que a equipa francesa está em desvantagem, após ter perdido por 1-2 em Paris, no jogo da primeira mão das meias-finais da prova milionária.

Depois de estourar o champanhe na final da Taça da Liga, há menos de duas semanas, o City de Pep Gualdiola e dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva já reservou mais uma garrafa de espumante no frigorifico, para celebrar o sétimo título de campeão inglês, caso o vizinho e rival United perca, no domingo, com o Liverpool, campeão em título.

Um festejo a triplicar se imperar a lógica e o Manchester City eliminar uma formação parisiense desesperadamente à procura de uma segunda oportunidade para vencer a competição, depois da final de Lisboa, perdida (0-1) em 2019/20 para o Bayern de Munique.

Ainda em busca da primeira conquista na Champions, Manchester e PSG estão, assim, a um curtíssimo passo da final de São Petersburgo (29 de Maio), que não pode ser dado em falso, especialmente pelos ingleses, cientes da capacidade de um adversário que eliminou os campeões europeus graças à vitória (2-3) conquistada no Alianz Arena, em Munique, o que lhe permitiu perder (0-1) em casa.

Pep Guardiola, conhecedor privilegiado da realidade bávara, não perderá a oportunidade para tentar marcar presença numa final europeia dez anos depois da conquista da segunda Liga dos Campeões, pelo Barcelona, o que ocorreria na quinta época ao serviço dos “citizens” e depois de três anos de Bayern.

O peculiar treinador catalão poderia, nesta altura, estar a torcer pela ausência do condicionado Kylian Mbappé, segundo melhor marcador da prova, com 8 golos. Mas o espanhol prefere derrotar os franceses na sua máxima força.

Pela primeira vez numa meia-final após cinco anos, o Manchester City preparou-se a fundo e poupou Rúben Dias, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Gundogan, Mahrez e Phil Foden para este jogo. Mas, segundo Guardiola, é fundamental que a equipa “mantenha o controlo emocional” para não desperdiçar a oportunidade “de fazer história”, o que implica “manter os níveis de confiança da Liga inglesa” e evitar ser traída pelo resultado da primeira mão.

“Tenho a sensação de que vamos conseguir. Não queremos falhar esta oportunidade. Para a maioria dos jogadores, esta é a primeira vez que chegam aqui. E pela minha experiência, dispensamos as emoções. Temos que agir calmamente e fazer o que é preciso para vencer. Depois, a final será outra história”, declarou Guardiola, sem ilusões quanto à lesão de Mbappé.

“Ele vai jogar! Espero mesmo que jogue. Para bem do futebol e do próprio jogo, espero que recupere e possa jogar”, deseja o técnico do Manchester City.

De volta a Inglaterra, depois dos seis anos no comando do Tottenham, o argentino Mauricio Pochettino declarou que “a melhor equipa estará na final”, acreditando, obviamente, que o PSG pode rectificar o resultado do jogo da primeira mão e superar mais um opositor de respeito e que continua invicto na Champions, com 10 vitórias em 11 partidas (nulo com o FC Porto, na fase de grupos) e 23 golos marcados, contra quatro consentidos.

Mas depois de afastar Barcelona e Bayern de Munique, o técnico do PSG não tem razões para duvidar da capacidade da equipa, que em termos de resultados apresenta uma folha menos brilhante, com seis vitórias, um empate e quatro derrotas (duas nos dois últimos jogos) na competição, tendo marcado 21 golos e sofrido 12.

Pochettino prevê “uma batalha” intensa, em que o PSG “precisa ser agressivo e objectivo”, o que dependerá em boa medida da recuperação de Mbappé.