Terça, na TV: mergulhos num aquário, em livros e no cinema de Bergman

CINEMA

Malmkrog

TVCine Edition, 15h

Realizado e escrito pelo romeno Cristi Puiu, um filme dramático inspirado no texto Os Três Diálogos e o Relato do Anticristo do filósofo, teólogo, poeta e crítico literário russo Vladimir Soloviov. Em finais do século XIX, um aristocrata reúne, na sua grande mansão na Transilvânia, um grupo de amigos que inclui um político, uma condessa, um general e a mulher deste. O tempo é gasto em longas conversas filosóficas sobre progresso, ciência, morte, guerra e moralidade. Mas, com o passar dos dias, os ânimos vão aquecendo e a discussão torna-se cada vez mais séria.

Inkheart - Coração de Tinta

Nos Studios, 21h15

Aventura e fantasia num filme realizado por Iain Softley, a partir do romance homónimo de Cornelia Funke. Brendan Fraser, Paul Bettany, Helen Mirren, Jim Broadbent, Andy Serkis e Eliza Bennett dão vida à história de um pai e de uma filha a braços com heróis e vilões que se movem entre o mundo dos livros e o nosso.

Platoon - Os Bravos do Pelotão

AMC, 23h58

Oliver Stone usou a sua experiência como veterano do Vietname para criar um dos filmes mais realistas alguma vez feitos sobre o tema. Bombardeando o espectador com detalhes visuais e sonoros, passou para a tela o calor, a humidade, os insectos da selva – e, acima de tudo, o medo. A luta entre o bem e o mal é personificada por dois sargentos, Barnes (Tom Berenger) e Elias (Willem Dafoe), entre os quais o soldado Chris (Charlie Sheen) se sente encurralado. O filme ganhou quatro dos oito Óscares para que foi nomeado, incluindo melhor filme e realizador.

A Estrada

Hollywood, 1h

Um drama realizado por John Hillcoat, adaptado do best-seller homónimo de Cormac Mccarthy (Pulitzer em 2007). Após uma catástrofe global um pai (Viggo Mortensen) e um filho (Kodi Smit-McPhee) tentam sobreviver à destruição. Tal como milhares de sobreviventes, perderam tudo o que tinham. Agora, fazem um percurso sem rumo pela América, por uma estrada seca e árida onde apenas encontram miséria e sofrimento humano. Essa jornada vai ser transformadora. E só o amor abnegado lhes poderá dar algum alento.

DOCUMENTÁRIOS

The Aquarium

Discovery, 21h

Estreia da segunda temporada, com episódio duplo. A série mergulha no mundo subaquático do Georgia Aquarium, em Atlanta (EUA), na perspectiva de quem assegura o conforto dos milhares de habitantes e o funcionamento diário daquele que é um dos maiores aquários do planeta. Um pinguim africano com uma doença misteriosa, uma tartaruga tímida que faz amigos, o tubarão-baleia escondido e uma foca com medo de elevadores são alguns dos protagonistas da nova leva de episódios.

Bergman - Um Ano, Uma Vida

RTP2, 23h29

O ano de 1957 foi um dos mais produtivos da vida do realizador sueco Ingmar Bergman (1918-2007). Em Fevereiro, foi lançado nos cinemas O Sétimo Selo e, passados dez meses, Morangos Silvestres, dois dos seus mais célebres e celebrados filmes. É esse o ano focado neste documentário da sueca Jane Magnusson, que também trabalha como jornalista. É alguém com experiência em tratar do seu compatriota em filmes – uma relação que começou em 2013, ao co-dirigir com Hynek Pallas Bergmans Video.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h02

“Em português nos entendemos?” é a pergunta lançada a debate na edição desta noite do programa moderado pelo jornalista Carlos Daniel, a propósito da celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a 5 de Maio.

INFANTIL

A Família Addams

TVCine Top, 18h05 (V. Orig.)

Na sua decrépita mansão, Morticia, Gomez, Wednesday, o tio Fester e a avó estão empenhados em preparar o pequeno Pugsley para um momento importante da sua vida. Eis o enredo do regresso das morbidamente divertidas e excêntricas personagens criadas por Charles Addams (depois da adaptação da sua banda desenhada para cinema, em 1991, por Barry Sonnenfeld), desta vez em forma animada. Dirigida por Conrad Vernon e Greg Tiernan, conta com as vozes de Oscar Isaac, Charlize Theron e Chloë Grace Moretz na versão original.