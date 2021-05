Julião Sarmento: “Nunca quis ser cowboy

Em 2000, o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian inaugurou uma exposição antológica da obra de Julião Sarmento. Republicamos esta terça-feira, por ocasião da morte do artista, a entrevista de vida que o PÚBLICO então lhe fez, e que saiu com o jornal de 25 de Fevereiro desse ano .

Julião Sarmento é hoje [esta entrevista agora republicada por ocasião da morte do artista foi originalmente publicada a 25 de Fevereiro de 2000] um dos artistas portugueses de maior circulação internacional. Há três anos [em 1997], foi o representante português na Bienal de Veneza. Expõe regularmente nas cidades que interessam, os críticos mais importantes falaram ou prefaciaram a sua obra, e, em Portugal, é reconhecido como um caso exemplar de sucesso na carreira artística. Nada disto é comum no nosso país, nada disto é evidente num meio onde o mito romântico do “artista maldito” ainda é frequente. Entrevista, na véspera da inauguração da mostra antológica da sua obra, no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian.