Jeferson Tenório é o convidado do Encontro de Leituras de Maio

Jeferson Tenório é o convidado do próximo Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que terá lugar no dia 11 de Maio, a próxima terça-feira, pelas 22h em Portugal (18h em Brasília). Em discussão vai estar o seu romance O Avesso da Pele, editado no Brasil e em Portugal pela Companhia das Letras. Os interessados em participar podem aceder via Zoom à reunião com a ID 912 9667 0245. A senha de acesso é 547272. Aqui fica o link.