Covid-19: quarto evento teste-piloto vai decorrer no domingo em Lisboa

O quarto evento teste-piloto em Portugal, na sequência do processo de desconfinamento e para avaliar a exequibilidade dos espectáculos culturais com público, vai decorrer em Lisboa, no domingo, com um espectáculo de comédia no Campo Pequeno.

O evento, que vai começar às 19h00, vai contar com a presença dos comediantes Nilton, Aldo Lima, Tio Jel, Joana Gama e Mangope, segundo um comunicado divulgado na noite de segunda-feira pela promotora Everything is New.

O espectáculo no Campo Pequeno vai ter uma lotação de 1000 espectadores, ou seja, dois terços do espaço. A utilização de máscara durante todo o espectáculo é obrigatória. Assim como aconteceu com os eventos que decorreram até hoje, apenas poderão participar pessoas que vivam em Portugal, entre os 18 e os 65 anos.

Os espectadores não podem pertencer a um dos grupos de risco definidos pela Direcção-Geral de Saúde (DGS), não podem ter estado infectados nos últimos 90 dias e têm de ter um resultado negativo de um teste antigénio para detectar a presença do SARS-CoV-2.

Os bilhetes podem ser adquiridos através da plataforma ticketline.pt por dois euros — valor que incluiu o preço do teste rápido — e as receitas reverterão para a União Audiovisual.

O terceiro concerto teste-piloto em Portugal, na sequência da última fase de desconfinamento, vai decorrer em Coimbra, em 8 de Maio, com uma plateia em pé de 1000 pessoas que terão de apresentar um teste antigénio negativo. O concerto programado para Coimbra será o primeiro com mil pessoas em pé.

O primeiro teste-piloto decorreu na quinta-feira, em Braga, com um espectáculo protagonizado pelo humorista Fernando Rocha, que reuniu 400 pessoas (lotação expectável), todas com resultado negativo. O segundo evento, com o músico Pedro Abrunhosa, decorreu sexta-feira em Braga, com 400 pessoas em pé.