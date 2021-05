A colecção que Julião Sarmento deixou a Lisboa é a sua derradeira obra

Anunciada há quatro anos, a intervenção no Pavilhão Azul, que permitirá acolher o acervo coleccionado pelo artista, vai começar no final deste mês. O PÚBLICO falou com João Luís Carrilho da Graça, arquitecto responsável pelo projecto, e com Sérgio Mah, director e programador do novo espaço museológico.