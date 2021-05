A temperatura sobe um pouco esta semana, mas há mais pólenes no ar

Até dia 6 de Maio, os pólenes no ar estarão em níveis muito elevados, podendo desencadear crises alérgicas. A semana começa com uma ligeira subida das temperaturas, mas promete nuvens e até chuva em algumas regiões nos próximos dias.

Os níveis de pólen no ar vão estar muito elevados em Portugal continental durante os próximos dias, o que pode desencadear crises alérgicas, alertou esta segunda-feira a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

“Com uma maior concentração de pólenes na atmosfera, crianças e adultos alérgicos aos pólenes devem evitar a exposição às substâncias que causam alergia”, aconselha a SPAIC num comunicado em que divulga o seu Boletim Polínico, na semana em que se assinala o Dia Mundial da Asma (5 de Maio).

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica adverte que até ao dia 6 de Maio os pólenes estarão em níveis muito elevados, o que pode desencadear crises alérgicas, incluindo nos doentes asmáticos.

De acordo com o Boletim Polínico, os pólenes encontram-se em níveis muito elevados em todas as regiões de Portugal continental, predominando os pólenes das árvores sobreiro e outros carvalhos, pinheiro e vidoeiro, e das ervas gramíneas, parietária, azeda, tanchagem e urtiga.

Já na região autónoma da Madeira, os pólenes encontram-se em níveis baixos, com destaque para os pólenes das árvores pinheiro e das ervas parietária e gramíneas.

Também em Ponta Delgada (região autónoma dos Açores), as concentrações de pólenes estão em níveis baixos, com predomínio dos pólenes das ervas urtiga e parietária, e da árvore pinheiro.

Semana mais quente, mas com nuvens e possivelmente chuva

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a semana começa com um dia de céu geralmente limpo, com aumento de nebulosidade apenas no interior durante a tarde e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos no Norte e Centro. Já se nota uma subida de temperatura, em especial da máxima, mas deverá ocorrer um arrefecimento nocturno acentuado durante toda a semana.

Até quarta-feira o céu deverá estar livre de nuvens, com períodos de maior nebulosidade no interior e no litoral das regiões Norte e Centro. Na terça-feira deverá registar-se uma pequena subida de temperatura, em especial nas regiões do interior, e na quarta-feira deverá subir ligeiramente a temperatura mínima no litoral Norte e Centro. Nesse dia pode chover ou chuviscar no Minho até meio da tarde.

Já quinta-feira, deverão ocorrer períodos de céu muito nublado, sendo pouco nublado ou limpo apenas na região Sul, e períodos de chuva fraca ou chuviscos no Minho e Douro Litoral. Prevê-se, também, uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões Centro e Sul.

No dia de sexta-feira espera-se uma pequena subida da temperatura máxima, e o céu deverá continuar muito nublado, com nuvens altas a partir do final da tarde. Permanece a possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho até ao final da manhã.

Durante esta semana, pode, ainda, formar-se neblina ou nevoeiro matinal, especialmente em regiões litorais do Norte e do Centro, e sentir-se vento forte (até 40 quilómetros por hora) ocasionalmente no litoral oeste e nas terras altas.