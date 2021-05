Ensino à distância agravou desigualdades entre alunos, dizem professores

Segundo um estudo da Universidade do Minho, 70% dos professores inquiridos manifestaram-se convictos de que o ensino à distância foi mais penalizante para os alunos que beneficiavam de medidas de inclusão educativas.

Um estudo da Universidade do Minho concluiu que os professores consideram que o ensino à distância agravou as desigualdades entre alunos face às suas aprendizagens, tendo sido mais penalizante para aqueles que beneficiavam de medidas de inclusão educativas.

Segundo o estudo, divulgado publicamente esta segunda-feira, 80% dos 280 professores que participaram no inquérito apontaram uma redução efectiva ao nível das aprendizagens, enquanto 70,3% se manifestaram convictos de que o ensino à distância teve efeitos piores nos alunos que beneficiavam de medidas de inclusão educativas.

O mesmo estudo revela que 91,4% dos professores inquiridos se queixam que aumentou o seu trabalho burocrático dos professores, ficando pelos 48,5% os que consideram que os alunos tiveram acesso aos recursos necessários.

O estudo nacional “Percepções dos professores sobre o ensino à distância”, coordenado pela Universidade do Minho, contou com a participação de 280 docentes e que é agora apresentado publicamente. Os dados foram recolhidos em Janeiro deste ano, através de inquérito por questionário.

Os professores concordam que a escola tenha adquirido mais protagonismo social (50,6%), revelando satisfação pessoal (44,2%) e profissional (37,9%).

Porém, discordam da adequação das medidas tomadas pelo Ministério da Educação (43,9%) e da ideia de que a pandemia tenha contribuído para a valorização da profissão docente (41,1%).

No que diz respeito à contribuição ou não da pandemia para a necessidade de serem alteradas práticas curriculares, os professores concordam com a valorização da educação para a cidadania (79,2%), sobretudo com a educação para a cidadania centrada em problemas que afectam os alunos, ao nível global (72,9%) e ao nível local (70%).

A maioria dos professores concorda também com a necessidade de adaptar o currículo ao contexto dos alunos (70%). A maioria é favorável à necessidade de serem alteradas as práticas curriculares que tendem a valorizar os resultados escolares (66,4%) e à necessidade de a escola ser dotada de autonomia curricular (54,3%).

Já 53,5% reconheceram que a pandemia é um “momento único” para a consciencialização dos alunos relativamente ao tema das mudanças climáticas.