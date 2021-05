Não se registaram novas mortes em Portugal. Há 180 novos casos de covid-19

Não se registaram novas mortes em Portugal no domingo, de acordo com os últimos dados da Direcção-Geral da Saúde, publicados esta segunda-feira. É o quarto dia desde o início da pandemia sem qualquer registo de mortes. Há registo de 180 casos positivos de covid-19 — o número mais baixo desde 5 de Abril.

No total, desde Março de 2020, já se registaram 837.457 casos positivos e 16.977 mortes associadas ao vírus.

Recuperaram da doença 403 pessoas nas últimas 24 horas, fazendo aumentar o total de recuperados para 797.124. Há 23.356 casos activos, menos 223 do que no dia anterior – este número é conseguido depois de subtraídos os números de mortos e de recuperados ao total de infecções.

Estão internadas 322 pessoas nos hospitais portugueses, mais 11 do que no dia anterior. Dessas, 90 estão em unidades de cuidados intensivos, mais cinco do que no dia anterior.

Foi na região Norte que se registou o maior número de novos casos a nível nacional: 86. Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram 50, na Madeira 15, nos Açores 12, no Centro 11 e no Algarve seis. No Alentejo não se registaram novos casos.

Desde o início da pandemia a região Norte registou, de forma cumulativa, 336.480 casos positivos e 5340 mortos. Em Lisboa e Vale do Tejo foram 316.629 casos e 7193 vítimas. No Centro foram 118.788 casos e 3015 mortes. A Sul, no Alentejo, foram 29.795 casos e 971 mortes e no Algarve foram 21.707 casos e 359 óbitos.

Nas ilhas, a região autónoma da Madeira registou 9267 casos desde o início da pandemia e 68 mortes. Nos Açores foram 4791 casos e 31 mortes.

R(t ) e incidência descem

O índice de transmissibilidade, ou R(t), mantém-se abaixo de um em todo o território nacional: é 0,96, o mesmo índice registado no continente. A tendência é de decréscimo: na segunda-feira passada o Rt chegava a 1 no continente e a 0,99 em todo o território nacional.

Já os dados de incidência dão conta de 64,4 casos de infecção por cada 100.000 habitantes na totalidade do território nacional. No continente a taxa de incidência é mais baixa: 62 casos de infecção por cada 100.000 habitantes. Também aqui se identifica uma tendência decrescente: na semana passada a incidência era de 70,4 em cada 100.000 habitantes na totalidade do território nacional e 67,3 no continente.

A matriz de risco, que conjuga estes dois critérios, continua a posicionar Portugal em território verde, fazendo com que a maioria do país possa manter em prática as medidas de desconfinamento.